Meta sperrt frauenfeindlichen Influencer Andrew Tate bei Instagram und Facebook

Frauen sind das Eigentum des Mannes, dürften eigentlich nicht Auto fahren und Vergewaltigungsopfer seien selbst schuld: Es sind krude und abscheuliche Aussagen, mit denen der britisch-amerikanische Kickboxer Andrew Tate auf seinen Social-Media-Plattformen verstörte. Der Meta-Konzern zog nun die Reißleine – und verbannte den Frauenfeind von Facebook und Instagram.

4,7 Millionen Follower folgten Tate, der unter anderem auch durch die britische Ausgabe von „Big Brother“ bekannt wurde, zuletzt auf seinem Instagram-Profil. Dort bekamen sie Videos des 35-Jährigen zu sehen, in denen er Männern Tipps gab, wie sie zu einem „Alpha Male“ werden – einem Mann, der sich um keinen Preis der Welt von einer Frau auf der Nase herumtanzen lassen soll.

Andrew Tate wurde von Meta-Konzern gesperrt

Die krasse und täglich propagierte Frauenfeindlichkeit duldet Meta von nun an nicht mehr – und erklärte gegenüber der BBC, dass Tate mit seinen Inhalten gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen habe und gesperrt worden sei.

Tate gilt als Galionsfigur des sogenannten „Alpha Male Movement“. So gibt es auf Twitter, Instagram und TikTok neben ihm noch zahlreiche andere Männer, die Videos produzieren, die Tausende Male geliket, geteilt und millionenfach angeschaut werden.

Darin: Anweisungen, wie ein Mann Frauen unterdrückt und so ein „Alpha Male“ wird. Also ein Mann, der gleichzeitig Ernährer, Anführer, Beschützer und Aggressor ist – ein längst überholtes Männerbild. Aktuell soll sich Tate in Rumänien aufhalten, wo Ermittlungen wegen Menschenhandels und Vergewaltigung gegen ihn laufen. (alp)