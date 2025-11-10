BLANKENESER Premium Dry Gin – Ein Geschmack der Heimat

Der BLANKENESER Premium Dry Gin von Sabina Pech vereint handwerkliche Manufaktur, kunstvolle Illustrationen und mehrfach ausgezeichneten Geschmack. Jede Flasche erzählt Geschichten aus Hamburg und darüber hinaus und macht Genuss, Heimatverbundenheit und kreative Leidenschaft erlebbar.

Sabina Pech, Gründerin, kreative Visionärin und Markenbotschafterin der FBG Fine Blankenese Goods GmbH, hat mit ihrem BLANKENESER Premium Dry Gin ein echtes Hamburger Original geschaffen. Seit 2019 produziert und vertreibt das Unternehmen aus Blankenese hochwertige Spirituosen, Feinkost und Geschenkideen unter der Marke „BLANKENESER“ – handgemacht, regional und mit Liebe zum Detail. Der Gin steht für norddeutsche Eleganz, authentischen Geschmack und ein Design, das Geschichten erzählt.

Aufgewachsen im Westen Hamburgs und nach Stationen in den USA, London, Paris und München schließlich in Blankenese angekommen, verwirklichte Sabina Pech ihre Leidenschaft für Kreativität, Design und Genuss. Nach einer erfolgreichen Karriere bei einer großen Reederei wollte sie etwas Eigenes schaffen – etwas, das Herz, Handwerk und Heimat verbindet. So entstand die Idee zu einem handcrafted Premium Dry Gin aus Hamburg, der sowohl optisch als auch geschmacklich unverwechselbar ist.

Handgezeichnete Illustrationen – Kunst trifft Genuss

Der BLANKENESER Premium Dry Gin ist weit mehr als eine Spirituose: Er ist eine Hommage an Hamburg, an seine Geschichte und seine Orte. Jede Flasche trägt ein handgezeichnetes Etikett mit liebevollen Illustrationen, die Sabina Pech selbst gestaltet. Motive wie das Schiffswrack „Uwe“ im Blankeneser Treppenviertel, die Elbphilharmonie, die Rickmer Rickmers, die Speicherstadt oder die Fischauktionshalle machen jede Flasche zu einem kleinen Kunstwerk.

Mittlerweile wurde das Sortiment erweitert – mit Motiven aus Lübeck, Sylt, Helgoland, Kieler Förde, Leipzig und Berlin. Damit erzählt jede Edition ihre eigene Geschichte und verbindet Design mit regionaler Identität. Besonders stolz ist Sabina Pech darauf, dass ihr Motiv „Elbphilharmonie“ seit 2021 offiziell lizenziert ist – ein Zeichen für die besondere Qualität und Verbundenheit ihres Gins mit der Hamburger Kulturszene.

Traditionelles Handwerk und preisgekrönte Qualität

Der BLANKENESER Gin wird nicht industriell gefertigt, sondern in sorgfältiger Manufakturarbeit gebrannt. Die ausgewählten Botanicals und die schonende Destillation sorgen für einen feinen, klaren und aromatischen Geschmack, der pur ebenso überzeugt wie im klassischen Gin Tonic oder Signature Drink.

Diese Qualität wurde mehrfach bestätigt: Fünfmal wurde der Gin mit Gold beim World Spirits Award ausgezeichnet – einem der renommiertesten Wettbewerbe für Edelbrände und Spirituosen weltweit. Auch bei der Hongkong International Wine & Spirit Competition erhielt der Gin auf Anhieb Silber. Damit gehört der BLANKENESER Premium Dry Gin zu den besten Gins seiner Kategorie – nicht nur in Hamburg, sondern international.

Design mit Wiedererkennungswert

Neben seinem ausgezeichneten Geschmack besticht der Gin durch sein markantes Design. Jedes Etikett ist ein handgezeichnetes Unikat und erzählt Geschichten aus Norddeutschland. Dadurch wird jede Flasche zum Geschenk mit Persönlichkeit – ideal für Genießer, Hamburg-Fans oder Designliebhaber. Sabina Pech verbindet Kunst, Handwerk und Genuss auf einzigartige Weise und zeigt, dass ein Gin mehr sein kann als nur ein Getränk: ein Ausdruck von Stil, Heimat und Lebensfreude.

Mehr als ein Gin – ein Stück Hamburg in jeder Flasche

Der BLANKENESER Premium Dry Gin steht für handwerkliche Perfektion, kreative Leidenschaft und hanseatische Identität. Er ist ein Statement für regionale Produkte, die mit Herz und Verstand hergestellt werden. Sabina Pech hat damit ein Produkt geschaffen, das Tradition und Moderne, Genuss und Design vereint – ein echter Hamburger Gin, der seine Wurzeln spüren lässt.

Wer den BLANKENESER Gin in den Händen hält, hält ein Stück Blankenese, ein Stück Hamburg und ein Stück sorgfältig gebrannte Leidenschaft. Jede Flasche erzählt ihre eigene Geschichte – von der Elbe, der Heimat und der Liebe zum Detail.