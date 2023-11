von Buchholtz – Kreativagentur in Hamburg

In seiner Karriere als Kreativdirektor für einige der renommiertesten Werbeagenturen Deutschlands hat Björn von Buchholtz viele kreative Spuren hinterlassen. Er gestaltete erfolgreich Kampagnen für internationale Top-Marken und gewann zahlreiche nationale und internationale Kreativpreise. Im Jahr 2017 ging er zusammen mit seiner Frau Simone den nächsten Schritt in die Selbstständigkeit, indem sie ihre eigene Kreativagentur in Hamburg gründeten.

Heute, unter der Führung des dynamischen Duos, überrascht und begeistert ihre Werbeagentur mit ganzheitlichen Werbekonzepten, die die Aufmerksamkeit von namhaften Kunden wie Wempe, Edeka, Tchibo, Mercedes-Benz und Penguin Random House auf sich ziehen. Von der klassischen Werbung, digitalen Medien, Bewegtbild bis zu Earned Media von Buchholtz und sein engagiertes Team sind in der Lage, ihre Kunden überall dort zu erreichen, wo es zählt.

von Buchholtz GmbH

Kreativagentur

Hoheluftchaussee 139

20253 Hamburg

Branche:Werbeagentur, Werbung, Marketing

Website: www.vonbuchholtz.com

E-Mail-Kontakt: info@vonbuchholtz.com

Telefon-Nummer: 0177 330 8669