Mädchen auf E-Scooter von Auto erfasst – schwere Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Samstagabend eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Das Mädchen hatte offenbar die Vorfahrt missachtet – und war von einem Auto erfasst worden. Sie kam in die Klinik.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der Edendorfer Straße. Polizeiangaben zufolge sei der Teenie auf einem E-Scooter unterwegs gewesen und auf eine außer Betrieb befindliche Ampel zugesteuert. Hier habe sie die Vorfahrt eines von Links kommenden Opel missachtet.

Itzehoe: 15-Jährige schwer verletzt in Klinik

Das Mädchen wurde von dem Auto erfasst und zu Boden gerissen. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sanitäter versorgten die 15-Jährige und transportierten sie im Anschluss daran in eine Klinik. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock.