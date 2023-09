Am 14. Oktober 2022, als sich das Leben von vier Kindern (2, 4, 8 und 12) in Bad Schwartau bei Lübeck schlagartig änderte: Sie mussten mit ansehen, wie ihr 45-jähriger Vater ihre Mutter (37) im gemeinsam betriebenen Imbiss totschlug. Seit diesem Tag leben die Kinder in Pflegefamilien. Doch der Kreis Ostholstein will sie nun abschieben – ausgerechnet zur Familie ihres Vaters.