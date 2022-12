Thomas Palm (46) ist Thüringer, strahlt aber nordische Gelassenheit aus. „Ich wurde viel beleidigt und bedroht“, sagt er, „aber das hier hat eine andere Qualität.“ Was der Linken-Politiker meint: die tote Ratte in seinem Briefkasten.

Seitdem er 14 Jahre alt ist, ist Thomas Palm politisch aktiv: 2009 trat er bei den Linken ein, seit 2016 ist er Kreisvorsitzender für den Bereich Dithmarschen. Zwei Kinder hat er, eine Frau – und eine klare Meinung gegen Querdenker und Verschwörungstheoretiker.

In Heide – 20.000 Einwohner, nur ein paar Kilometer zur Nordsee – befindet sich die Geschäftsstelle der Fraktion. Palm war am Mittwoch dort, um Briefe vorzubereiten, wie er der MOPO erzählt. „Eigentlich haben wir an dem Tag geschlossen, aber die Briefe mussten raus, weil ich zu einem Kreisparteitag einladen wollte.“ Als Palm von der Post wieder zurückkam, schloss er den Briefkasten auf. „Ich griff nach einem Zettel, spürte dann darunter das Fell.“

Heide: Tote Ratte im Briefkasten von Linken-Politiker

Im Kasten lag eine Ratte, laut Palm „offensichtlich nicht nur tot, sondern totgetreten“. Auf der Rückseite eines ausgeschnitten Zeitungsschnipsels stand: „Euer Vorsitzender“. Palm verständigte die Polizei.

hfr Thomas Palm ist Kreisvorsitzender der Linksfraktion in Dithmarschen. Thomas Palm ist Kreisvorsitzender der Linksfraktion in Dithmarschen.

Mittlerweile hat der Staatsschutz den Fall übernommen. Eine Sprecherin: „Es wird aktuell intensiv in alle Richtungen ermittelt. Das Verfahren richtet sich noch gegen Unbekannt mit dem Vorwurf der Bedrohung.“ Das tote Tier wurde von den Beamten für Untersuchungen mitgenommen.

Tote Ratte im Briefkasten: Waren es Querdenker?

Palm hat eine Vermutung, aus welcher Ecke die Verantwortlichen der Ratten-Aktion kommen. „Seit mehr als einem Jahr kursieren mein Name, meine Adresse und mein Bild in Telegram-Gruppen von Querdenkern. Ich sei der böse Superlinke, der alles im Hintergrund leitet und Demonstranten bezahlt.“ Seit einer Woche regt sich in Dithmarschen Gegenprotest gegen die wöchentlichen „Spaziergänge“. In Querdenker-Kreisen wird Palm als Initiator verunglimpft.

Das könnte Sie auch interessieren: Bashkim Osmani verhaftet! Der dubiose Unternehmer und die Mega-Razzia auf Malle

„Ich unterscheide klar zwischen normalen Leuten, die sich aus berechtigten Gründen nicht impfen lassen wollen oder können und diejenigen, die Corona als Teufelswerk von Bill Gates abstempeln“, erklärt Palm. Mit Letzteren habe er ein Problem und sagt in aller Deutlichkeit: „Das funktioniert so nicht. Diese Menschen lehnen die Demokratie ab.“

dpa Zaklin Nastic (l.) und Keyvan Taheri, Landessprecher der Hamburger Linken. Zaklin Nastic (l.) und Keyvan Taheri, Landessprecher der Hamburger Linken.

Unterstützung bekommt Palm von Partei-Kolleginnen und -Kollegen aus Hamburg. „Wir verurteilen die widerwärtige und feige Bedrohung unseres Genossen aufs Schärfste“, so die Landessprecher Zaklin Nastic und Keyvan Taheri. Sie fordern eine „lückenlose Aufklärung“. Palm engagiere sich stark gegen die Aufmärsche der „Spaziergänger“, die immer öfter Gewaltandrohungen gegen Menschen senden würden, die sich öffentlich für die Demokratie einsetzen – eben genau wie Palm. „Ohne sie geht es nicht! Der Staat ist hier gefordert, es muss jetzt gehandelt werden!“

Palm ist entsetzt über die Ratten-Botschaft, will sich aber nicht einschüchtern oder gar stoppen lassen: „Ich ziehe mich nicht zurück. Wenn ich das täte, dann hätte sie gewonnen. Das kann ich nicht zulassen.“