Am Jörg-Balack-Weg in Wedel ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau überfallen worden. Laut Polizei war die 20-Jährige zu Fuß vom Bahnhof in Richtung Autal unterwegs, als ihr ein Mann auflauerte, sie von hinten anfiel und zu Boden drückte.

„Als sie am Boden lag, wurde sie dann unsittlich berührt“, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Tatzeit grenzen die Beamten zwischen 2 und 2.30 Uhr ein. Als die Frau um Hilfe schrie, soll der Mann von ihr abgelassen haben und geflüchtet sein.

Sexualdelikt bei Hamburg: Junge Frau überfallen

Die Kripo hat den Fall übernommen. Der Täter soll circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein und zur Tatzeit einen dunklen Trainingsanzug mit weißen Applikationen an der Hose sowie weiße Schuhe getragen haben. Hinweise an Tel. 04101 20 20. (dg)