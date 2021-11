Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend in Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen, drei weitere Menschen sind leicht verletzt worden. Die Gruppe war Angaben der Polizei nach in Richtung Autobahn unterwegs, als der Fahrer auf der K30 offenbar die Kontrolle über den dunklen Van verlor.

Bei Sprühregen und leichtem Nebel kam der Fahrer von der Straße ab, nur kurz vor der Kreuzung zum Heider Weg. Der Wagen krachte im Straßengraben frontal gegen einen Baum, der durch den Crash entwurzelt wurde. Der VW-Van kam wenige Meter hinter dem Baum quer zur Straße zum Stehen – völlig deformiert.

Ein Toter und drei Verletzte bei Unfall in Dannewerk

Kurz nach dem Unfall, der sich laut Polizei gegen 22 Uhr zutrug, kamen erste Einsatzkräfte an den Unglücksort. Sie waren von Unfallzeugen und Ersthelfern gerufen worden, darunter auch zwei Feuerwehrmänner, die sofort mit der Versorgung der Verletzten begonnen hatten. Der Fahrer und ein Mann sowie eine Frau auf der Rückbank konnten sich trotz ihrer schweren Verletzungen selber aus dem Wrack retten.

Der 19-jährige Beifahrer musste mit schwerem Gerät befreit werden. „Der Mann erlag allerdings noch vor Ort seinen Verletzungen“, so ein Feuerwehr-Sprecher. Die drei Überlebenden kamen alle nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik.

Bei den vier Personen soll es sich laut Angaben eines Reporters von vor Ort um Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes handeln, die auf dem Weg zu einem Arbeitsauftrag nach Hamburg waren. Der Straßenzug war nach dem Unfall von der örtlichen Polizei gesperrt worden, um den Hergang zu rekonstruieren und das Fahrzeug abzuschleppen. (dg)