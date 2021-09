Motorradfahrer will überholen und stürzt in Graben – schwer verletzt

Schlimmer Unfall im Kreis Stormarn: Am Mittwochnachmittag sind in Großensee ein Motorrad und ein Sprinter miteinander kollidiert. Der Biker stürzte dabei in einen Graben und wurde schwer verletzt.

Ersten Informationen zufolge kam es gegen 16.30 Uhr zum folgenschweren Crash. Der Fahrer einer roten BMW-Maschine war auf der Hamburger Straße in Richtung Braak unterwegs und wollte einen Lkw überholen.

Biker nach Unfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Sprinter, verlor die Kontrolle und fuhr in den Graben gegen einen Baum. Er wurde dabei schwer verletzt und von einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Hamburger Straße wurde gesperrt, später wurde der Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Weitere Details zum Unfallhergang sind noch unklar. (mp)