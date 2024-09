Großeinsatz bei Hamburg: Zimmer brennt – Feuerwehrmann verletzt

Großeinsatz in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Dort war in einem Einfamilienhaus ein Zimmer in Brand geraten. Rund 50 Retter waren im Einsatz. Es gab drei Leichtverletzte, darunter ein Feuerwehrmann.

Zum Einsatz kam es gegen 9.55 Uhr im Ahrensfelder Weg. Anwohner hatten starken Qualm aus einem Haus gemeldet. Weil befürchtet wurde, dass sich noch Menschen darin aufhalten könnten, wurde Großalarm ausgelöst.

Ahrensburg: Feuerwehrmann erleidet Kreislaufkollaps

Mehrere Wehren, auch aus dem Umkreis, sowie Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Rund 50 Einsatzkräfte waren beteiligt. Ein Sprecher teilte mit, dass sich zwei Bewohner selbst retten konnten. Sie wurden von Sanitätern versorgt. Ebenso ein Feuerwehrmann. Er hatte Kreislaufprobleme, musste aber nicht in die Klinik.

Nach gut einer Stunde war das Feuer, das in einem der Zimmer ausgebrochen war, gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden.