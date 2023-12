Großalarm im Norden – Flammen greifen von Carport auf Dächer über

Meterhohe Flammen aus einem brennenden Carport haben am Abend des ersten Weihnachtstages für einen Großalarm der Feuerwehr in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesorgt. Mehrere Dächer von in der Nähe stehenden Wohnhäusern wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 17 Uhr begannen die Sirenen in der rund 2.500 Seelengemeinde und den umliegenden Ortschaften zu heulen. Mehrere Anrufer hatten einen brennenden Carport gemeldet. Die Flammen drohten in der dicht bebauten Siedlung an der Wasbeker Straße auf die Dächer von Einfamilienhäusern überzugreifen.

Feuerwehr verhindert Flammenüberschlag auf Wohnhausdächer

Die Feuerwehr war mit rund 50 Rettern mehrerer Wehren im Einsatz. Mit Mühe konnten sie verhindern, dass die Flammen gänzlich überschlugen. Mehrere Dächer wurden aber durch die Hitze beschädigt. Verletzte gab es laut Feuerwehr zum Glück nicht zu beklagen.