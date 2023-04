Feuerserie bei Hamburg – Polizei fahndet nach Brandstifter

Ein unheimlicher Zündler hat in der Nacht zu Donnerstag in Neuschönningstedt (Kreis Stormarn) sein Unwesen getrieben. Die Feuerwehr musste vier Brände in kurzen Abständen löschen. Immer konnte Schlimmeres verhindert werden.

Laut Feuerwehr wurden die Retter zunächst gegen 2.15 Uhr in den Grenzweg gerufen. Hier sei ein Brand in einem Carport gemeldet worden, eine Plastiktonne brannte. Nicht der einzige Brandherd. Während der Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrmänner, dass es auch in einem nur zwei Häuser weiter gelegenen Carport brannte.

Vier Brände binnen kurzer Zeit

Alle Brände wurden schnell gelöscht. In einem der Carports wurde ein Pkw durch die Flammen beschädigt. Abrücken konnten die Retter aber nicht. Kurz darauf wurden nur rund 300 Meter weiter brennende Plastiktonnen in der Tannenallee und im Langeloher Weg gemeldet. Auch diese waren schnell gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, nach dem Täter wird gefahndet.