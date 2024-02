Schreck-Nachricht für die Bewohner eines Pflegeheims im Kreis Seevetal: Die 29 Senioren aus dem Heim „Falkenhof“ in Maschen müssen bis zum Ende des Monats ihr Zuhause verlassen. Das Pflegeheim war so knapp bei Kasse, dass nicht einmal die Löhne der Mitarbeiter gezahlt werden konnten. Wie es für die Betroffenen jetzt weitergeht.

Schreck-Nachricht für die Bewohner eines Pflegeheims im Kreis Seevetal: Die 29 Senioren aus dem Heim „Falkenhof“ in Maschen müssen bis zum Ende des Monats ihr Zuhause verlassen. Das Pflegeheim war so knapp bei Kasse, dass nicht einmal die Löhne der Mitarbeiter gezahlt werden konnten. Wie es für die Betroffenen jetzt weitergeht.

Nach MOPO-Informationen teilte man den Angehörigen auf einer spontan einberufenen Versammlung mit: „Ich habe keine guten Nachrichten für Sie. Wir müssen schließen. Sofort.“

Pflegeheim in Maschen schließt wegen Insolvenz

Eine Sprecherin der Pflegegruppe „Villa Vitalia“ bestätigte der MOPO, dass das Pflegeheim zum 29. Februar geschlossen wird. „Im Zeitraum des vorläufigen Insolvenzverfahrens bis einschließlich Februar waren die Löhne und Gehälter der Beschäftigten abgesichert. Für den März fehlt aber schlichtweg das nötige Geld, um allein die Personalkosten tragen zu können“, so die Sprecherin.

Und weiter: „Die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen wurden bereits über die aktuellen Entwicklungen informiert. In enger Abstimmung mit der zuständigen Heimaufsicht sind für die derzeit noch 29 Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend Plätze in anderen Einrichtungen gefunden worden. Wir werden im Rahmen dessen, was möglich ist, alles unternehmen, um bei den leider unumgänglichen Umzügen zu unterstützen.“

Das Unternehmen „Villa Vitalia“ hatte Ende Dezember beim zuständigen Amtsgericht in Schwerin Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Grund für die Krise waren fehlendes Personal und niedrige Belegungszahlen sowie die gestiegenen Energiekosten, so die Sprecherin. (prei)