Bei Hamburg: Mann geht mit Stein in fremden Garten – Anwohner überwältigt ihn

Auf frischer Tat ertappt: In der Nacht zu Donnerstag ist ein Mann in Norderstedt (Kreis Segeberg) festgenommen worden. Er soll versucht haben, in ein Wohnhaus einzubrechen.

Zunächst bemerkte eine 77-jährige Rentnerin Geräusche, die aus dem Erdgeschoss ihres Wohnhauses kamen und ging hinunter, um nachzuschauen. Dort fiel ihr auf, dass eine Fensterscheibe beschädigt war. Sie alarmierte die Polizei.

Die Beamten suchten daraufhin die Gegend ab. Nicht weit vom Wohnhaus entfernt trafen sie auf einen Anwohner, der einen Mann am Boden festhielt. Er übergab ihn der Polizei.

46-Jähriger mit Stein im Garten erwischt – Bewohner überwältigt ihn

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Verdächtige womöglich nach dem versuchten Einbruch bei der Rentnerin versucht, auch bei ihm einzubrechen.

Laut Polizei konnte der Bewohner beobachten, wie der Verdächtige mit einem Stein in der Hand in seinen Garten ging. Er habe ihn aufgefordert, den Stein fallen zu lassen. Da der mutmaßliche Einbrecher nicht reagierte, brachte er den Mann zu Boden. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 46-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 46-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließt Haftbefehl. (sd)