Einsatz bei Hamburg: Feuerwehr löscht Brand – dann braucht sie selber Hilfe

In Quickborn (Kreis Pinneberg) rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Karfreitag zu einem Einsatz aus – und benötigte danach selbst Hilfe. Denn nachdem das Feuer gelöscht war, standen die Feuerwehrmänner vor einem Problem.

Gegen 2.15 Uhr meldeten Anrufer Flammen und Qualm aus einem Einfamilienhaus in der Straße Marienhöhe. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an, rund 20 Retter waren im Einsatz. An dem Gebäude war eine Außenküche in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden.

Brandeinsatz im Norden – THW muss Feuerwehr retten

Als die Feuerwehrleute nach Beendigung der Löscharbeiten wieder abrücken wollten, standen sie vor einem Problem. Ein Wasserrohrbruch hatte die Straße zum Absacken gebracht, den tonnenschweren Löschfahrzeugen war der Rückweg abgeschnitten. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte an. Die Helfer verlegten Stahlplatten, um den Feuerwehrautos den Rückweg zu ermöglichen. Nach gut zwei Stunden konnte auch das letzte Fahrzeug abrücken.