Baumfäll-Unfall bei Hamburg: Mann stirbt, Junge (13) schwer verletzt

Tragisches Unglück in Elmenhorst (Kreis Stormarn) am Samstagmorgen: Ein Mann und ein Junge wurden von einem umstürzenden Baum erfasst. Der 60-Jährige starb, der 13-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Das Unglück ereignete sich laut einem Sprecher des Rettungsdienstes gegen 10 Uhr in einem Waldstück an der Barfelder Straße. Ein Anrufer meldete, zwei Menschen seien von einem umstürzenden Baum erfasst worden. Ein Rettungswagen, ein Notarzt aus dem Landkreis sowie ein Rettungshubschrauber aus Hamburg rückten an.

Elmenhorst bei Hamburg: Mann stirbt beim Baumfällen

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war zusammen mit dem gefällten Baum ein weiterer Baum umgestürzt. Dessen Stamm habe den 60-Jährigen getroffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann konnte am Unfallort wiederbelebt werden, starb jedoch später im Krankenhaus.

Der 13-Jährige wurde ebenfalls von Teilen des Baumes getroffen und schwer verletzt. Der Vater des Jungen blieb unverletzt. Wie viele Leute am Unfallort waren, konnte die Sprecherin nicht sagen.