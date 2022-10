Auto stürzt an Kreuzfahrtterminal ins Wasser – zwei Tote

In Warnemünde (Landkreis Rostock) ist es am Dienstag zu einen folgenschweren Unglück gekommen. Am Kreuzfahrtterminal ist ein mit zwei Menschen besetztes Auto ins Meer gestürzt. Beide kamen ums Leben.

Zu dem Unglück kam es laut Polizei gegen 10.40 Uhr am Passagierkai des Cruise Centers. Aus bislang ungeklärter Ursache sei hier ein Fahrzeug ins Gewässer gerollt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Boote der Wasserschutzpolizei und der Seenotretter sicherten die Unglücksstelle.

Taucher bergen zwei Leichen

Taucher der Berufsfeuerwehr Rostock bargen kurz darauf die Insassen des Autos tot aus dem Wasser. Das Auto soll im Laufe des Nachmittags aus dem Wasser gezogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte.