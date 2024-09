Polizei beendet Sauftour mit „motorisiertem Bierbike“

Gemütlich Bier trinken und radeln – das geht auf sogenannten Bierbikes. In einem Dorf bei Malchin mochten Geburtsgäste nicht mit Muskelkraft fahren, was dem Spaß ein Ende bereitete.

Die Polizei hat eine ungewöhnlich laute Geburtstagstour auf einem motorisiertem Bierbike in Gielow bei Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) beendet. Anwohner hatten sich über den Lärm am späten Abend beschwert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Alkoholisierte Fahrer am Steuer des selbstgebauten Bierbikes

Die Beamten stoppten das selbstgebaute Gefährt, das von einem 57-Jährigen gelenkt wurde, während ein 53-Jähriger neben ihm Gas gab und schaltete. Auf dem Fahrzeug mit einer Tischfläche, Bierglashalterungen und zwei Bierbänken hatten Zeugen zufolge weitere Personen gesessen, die von einer Geburtstagsfeier kamen. Die Mitfahrer hatten aber vor Eintreffen der Polizei das Gefährt verlassen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 57-Jährigen 0,81 Promille, bei dem 53-Jährigen 1,56 Promille. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und leitete Ermittlungen gegen die Männer ein. (mp)