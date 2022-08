Schwerer Lkw-Unfall bei Hamburg: Autofahrer hat Riesen-Glück

Ein Auto mit zerquetschtem Dach, ein schwer beschädigter Sattelschlepper, rund 100 Meter plattgewalzte Mittelleitplanke: Am Montag kam es auf der A39 bei Winsen nahe Hamburg zu einem schweren Unfall. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Winsen-Ost in Fahrtrichtung Seevetal. Wie die Autobahnpolizei Winsen der MOPO sagte, platzte an dem schweren Sattelschlepper ein Reifen.

Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Lastwagen, der Truck brach nach links aus. Dabei rammte er einen neben ihm fahrenden Chevrolet-Pkw und schleuderte das Auto gegen die Mittelleitplanke.

Schwerer Lkw-Unfall auf A39 bei Hamburg

Der Lkw durchbrach die Mittelleitplanke, kippte auf die Seite und begrub das Auto zum Teil unter dem Auflieger. Das Dach wurde auf der Beifahrerseite eingedrückt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten einen weiteren Wagen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.

Der Trucker und der Fahrer des Chevrolet wurden nur leicht verletzt. „Der Pkw-Fahrer hat sehr großes Glück gehabt“, so ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Hamburgs Norden das Parkplatz-Problem beheben will

Die Autobahn wurde bis 1.20 Uhr gesperrt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Der Chevrolet dürfte mit etwa 20.000 Euro ein Totalschaden sein. Was die Reparatur der schweren Schäden an der Autobahn kosten werden, ist derzeit noch nicht absehbar.