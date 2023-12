Radfahrer fährt ins Hochwasser und muss gerettet werden

Ein Radfahrer ist nach Angaben der Feuerwehr ins Hochwassergebiet bei Hemmingen (Region Hannover) gefahren und musste nach einem Sturz aus dem Wasser gerettet werden.

Wie die Feuerwehr Lehrte am Sonntag mitteilte, konnte sich der Fahrer wegen der starken Strömung am Samstag nicht selbst aus seiner Lage befreien. Die angeforderten Rettungstaucher seien allerdings nicht zum Einsatz gekommen.

Radfahrer muss von Feuerwehr gerettet werden

Nach Angaben der Feuerwehr Hemmingen war der Mann deutlich über 70 Jahre alt und hatte vor dem Unfall einen Wall aus Sandsäcken umfahren. Nach der Rettung sei er in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden.

Kürzlich ereignete sich ein ähnlicher Fall in Hannover: Ein 75-jähriger Radfahrer hatte sich über eine Straßensperrung hinweggesetzt und stürzte im Hochwasser. Er wurde anschließend an einen Baum gespült, an welchem er sich festhalten konnte, bis ihn die Feuerwehr rettete. (dpa/mp)