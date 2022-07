Feuer zerstört großes Feld bei Hamburg – Großeinsatz

Großbrand in Neu Wulmstorf (Kreis Harburg)! Am Dienstag gegen 17 Uhr geriet in der Ortschaft Ohlenbüttel ein Mähdrescher in Brand. Die Flammen schlugen sofort auf das Getreidefeld über – mit großen Verlusten.

Warum das Feuer bei dem Mähdrescher ausbrach, ist noch unklar. Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes der MOPO mitteilte, soll auf dem Feld zunächst eine Fläche von einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern gebrannt haben, die sich dann immer weiter ausbreitete.

Neu Wulmstorf: Mähdrescher gerät in Brand – sieben Hektar Feld zerstört!

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus und schaffte es gegen 17.45 Uhr, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Sieben Hektar Stoppelfeld seien jedoch insgesamt zerstört worden, genauso wie viele Strohballen und der Mähdrescher.

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an. Aufgrund der derzeit trockenen Böden, Feldern und Wälder steigt in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Gefahr von Bränden. In Neumünster stand am Dienstagnachmittag ebenfalls ein Feld in Flammen – allerdings in deutlich kleinerem Rahmen. Auch hier war ein Traktor aus ungeklärter Ursache zuvor in Brand geraten, weswegen das umliegende Feld auf einer Fläche von circa 0,1 Hektar brannte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, nachdem der Fahrer es zuvor noch selbst vergeblich versucht hatte.

Noch liegen der Graslandfeuerindex und der Waldbrandgefahrenindex in und rund um Hamburg bei Stufe vier von fünf. Am Mittwoch soll bei beiden Indizes die höchste Stufe erreicht werden. „Wir empfehlen deshalb weiterhin, keine offenen Feuer zu entfachen und keine noch brennenden Zigaretten in die Gegend zu werfen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. (aba)