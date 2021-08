Nach mehreren Kollisionen im Gegenverkehr ist ein 81 Jahre alter Autofahrer in der Region Hannover gestorben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sei am Dienstagnachmittag auf der L392 zwischen Barsinghausen und Landringhausen aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten.

Hannover: Kollisionen im Gegenverkehr – 81-Jähriger tot

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte er mit seinem Pkw zunächst womöglich einen entgegenkommenden Lkw, wobei der Lkw-Fahrer davon nichts mitbekommen habe. Danach sei der Wagen des Seniors an den Spiegel eines Autos geraten, das hinter dem Lkw fuhr. Danach sei er in die Seite eines Autos gefahren, dessen 44 Jahre alter Fahrer verletzt wurde, so die Polizei.

Schließlich prallte das Fahrzeug des 81-Jährigen frontal mit einem weiteren Wagen zusammen, dessen Fahrer ebenfalls verletzt wurde. Die Landstraße war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. (mp/dpa)