Kinder saßen mit im Auto: Mama in Kopf geschossen – Verdächtiger wieder frei

Ein Fahrradfahrer fährt im niedersächsischen Delmenhorst auf ein Auto zu, dann fällt ein Schuss. Die Autofahrerin wird schwer am Kopf verletzt. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter und fasst schon bald einen 41-Jährigen. Doch der dringende Tatverdacht gegen ihn hat sich nicht erhärtet.

Der Mann sei am frühen Samstagabend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden, teilte die Polizei mit. „Die Suche nach dem Verantwortlichen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.“

Vor den Augen ihrer Kinder: Unbekannter schießt Autofahrerin in den Kopf

Ein Unbekannter hatte am Freitag in Delmenhorst einen Schuss auf ein fahrendes Auto abgegeben und dabei die 35 Jahre alte Fahrerin schwer am Kopf verletzt. In dem Auto der Frau waren auch ihre drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Wenige Stunden nach der Tat hatte die Polizei den zunächst Tatverdächtigen gefasst.

An der Fahrertür ist deutlich das Einschussloch zu sehen. picture alliance/dpa/TNN | Jörn Hüneke An der Fahrertür ist deutlich das Einschussloch zu sehen.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war ein mutmaßlich dunkelgekleideter Täter auf einem Fahrrad auf das fahrende Auto der Frau zugefahren. Er habe dann einen Schuss abgegeben, hieß es von der Polizei. Die Kugel durchschlug die Fensterscheibe an der Fahrerseite und verletzte die Frau schwer am Kopf. Die Frau wurde in einer Klinik notoperiert. (dpa/mp)