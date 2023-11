Im Norden: Unfall auf Bundesstraße – zwei Schwerverletzte

Auf der B73 ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden – es kam zu Staus und Verzögerungen.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr in der Buxtehuder Ortschaft Neukloster: In einer Kurve stießen ein roter Dacia Duster und ein grauer Opel Corsa frontal miteinander zusammen. Die zwei Fahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Beide waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt – die Feuerwehr musste sie aus ihren Fahrzeugen befreien. Dies bestätigte ein Sprecher der MOPO.

Buxtehude: Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, insgesamt rund 35 Personen, waren an der Unfallstelle im Einsatz. Nach der erfolgreichen Bergung übergaben sie die Verletzten dem Rettungsdienst, der sie in ein Krankenhaus brachte. Zum aktuellen Zustand der beiden Fahrer war zunächst nichts bekannt.

Laut Angaben der Polizei Buxtehude ist die B73 gegenwärtig noch gesperrt. Durch das nachmittags hohe Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße führte die Sperrung zu einigen Staus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an, sagte eine Polizeisprecherin der MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Crash im Norden: Lkw im Graben, Auto überschlägt sich

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber aus Hamburg im Einsatz. Er landete zwischenzeitlich in der Ortschaft. Dass mit ihm auch Verletzte transportiert wurden, konnte die Feuerwehr auf Anfrage nicht bestätigen. (doe)