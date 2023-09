Im Norden: Werkstatt brennt lichterloh – Haus unbewohnbar

In Beckdorf (Landkreis Stade) ist es am Sonntagabend zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. Eine in einem Haus befindliche Werkstatt war in Brand geraten. Die Bewohner retteten sich ins Freie.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 18.30 Uhr in die Dorfstraße gerufen. Bewohner eines Einfamilienhauses hatten gemeldet, dass es in einem der Zimmer brennen würde. Das sei zu einer Werkstatt umfunktioniert worden.

Bewohner brachten sich in Sicherheit

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war das gesamte Gebäude verqualmt. Die Bewohner hatten sich selbst ins Freie begeben und blieben unverletzt. Das Feuer war nach gut 40 Minuten gelöscht. Ruß und Qualm machten das Gebäude allerdings unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.