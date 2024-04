Erschossen und einfach im Straßengraben entsorgt: Wanderer findet toten Wolf

Im niedersächsischen Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) ist ein erschossener Wolf gefunden worden. Ein Wanderer habe das tote Tier in einem Graben in der Nähe einer Straße entdeckt, hieß es von der Polizei am Montag.

Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe ein Unbekannter den Wolf getötet und dann in den Graben gelegt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Laut dem Nabu Niedersachsen gibt es in dem Bundesland schon seit 2006 wieder Hinweise, seit 2007 auch definitive Nachweise für Wolfsvorkommen. Inzwischen seien in Niedersachsen 56 Wolfsterritorien (50 Wolfsrudel, vier Wolfspaare und zwei Einzelwölfe) nachgewiesen, so die Wolfs-Experten des Naturschutzbundes. (mp/dpa)