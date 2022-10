Bahnstrecke gesperrt! Hier droht Ärger für Hamburg-Pendler

Vollsperrung zwischen Harburg und Buchholz: Ab 15. Oktober entfallen die Haltestellen Klecken, Hittfeld und Buchholz. Die Strecke zwischen Buchholz (Nordheide) und Harburg ist ab Samstag in beide Richtungen für zwei Wochen voll gesperrt.

Davon betroffen sind auch die Metronom-Linien RE4 und RB41 zwischen Hamburg und Bremen. Alle Züge werden in dieser Zeit über Jesteburg umgeleitet. Dadurch entfallen die die Stopps in Klecken und Hittfeld komplett und die Züge fahren zudem ohne Halt durch Buchholz. Die Verstärkerzüge sowie einige nächtliche Verbindungen entfallen ebenfalls ganz.

Grund für die Vollsperrung ist eine Baumaßnahme der DB Netz AG. In Klecken und Hittfeld werden die Bahnsteige modernisiert und verlängert. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird für diesen Zeitraum eingerichtet.

Der RE4 hält zusätzlich in Sprötze und soll damit den Verkehr unterstützen. Der Ersatzverkehr mit Bussen Zwischen Buchholz und Sprötze wird durch die Zustiegsmöglichkeit in den Regionalexpress in Sprötze unterstützt. Die zweite SEV-Linie zwischen Buchholz und Harburg hält in Klecken und Hittfeld.

So nutzt man am besten den Ersatzverkehr

Fahrgäste aus Buchholz mit Ziel Harburg sollten den SEV-Bus nach Sprötze nutzen und dann direkt mit dem Zug weiterfahren. Fahrgäste aus Harburg mit Ziel Buchholz sollten mit dem Zug bis Sprötze fahren und dort den SEV nach Buchholz nutzen.

Die Baumaßnahmen in Klecken und Hittfeld dauern bis zum 7. November. Ab dem 29. Oktober soll die Strecke aber wieder eingleisig befahrbar sein. Die RB41 kann dann bis auf die Verstärkerzüge voraussichtlich wieder regulär fahren und an allen Bahnhöfen halten. Die Züge der RE4 müssen weiterhin umgeleitet werden. (mp)