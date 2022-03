Bei Lübeck: Mädchen (11) festgehalten – Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei Lübeck fahndet seit vergangenem Freitag nach einem Mann, der in Pansdorf (Kreis Ostholstein) eine Schülerin festgehalten hat. Das Mädchen riss sich los. Danach flüchtete der Täter in einem weißen Transporter.

Zu dem Vorfall soll es laut Polizei gegen 15 Uhr in Höhe der Bushaltestelle „Stumpfe Ecke“ gekommen sein. Hier sei eine Elfjährige unterwegs gewesen, als ein weißer Transporter anhielt. Daraus stieg ein Mann mit weit in das Gesicht gezogener Kapuze, um eine Zigarette zu rauchen. Als die Schülerin an ihm vorbeiging, soll der Mann den Arm des Mädchen ergriffen undsie ohne ein Wort zu sagen festgehalten haben.

Pansdorf: Mann hielt Schülerin fest – sie konnte flüchten

Die 11-Jährige riss sich los und flüchtete zu einer Freundin. Von hier aus wurde dann die Polizei alarmiert. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß, mit normale Figur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit einer Sportjacke darüber und eine locker sitzende Jeans. Auffällig waren seine schmalen Lippen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann soll drei Kinder in Gartenlaube in Hamburg missbraucht haben

Der Mann sei in dem weißen Transporter, der nur im Frontbereich Scheiben hatte, in Richtung der Straße Zum Grellberg geflüchtet. Aufschriften oder Firmenlogos seien nicht an dem Fahrzeug angebracht gewesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an Tel. (0451) 2207557.