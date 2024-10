Historischer Kirchturm brennt aus: Hängt die Glocke noch sicher?

Kirchenbrand in Bremerhaven: Im historischen Turm der Dionysiuskirche ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Experten sollen jetzt die Stabilität der Glocke überprüfen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Dionysiuskirche bereits Flammen aus dem Dach des Turms in Stadtteil Wulsdorf. Das Feuer habe sich sehr rasch ausgebreitet. Die Einsatzkräfte hätten jedoch verhindern können, dass der Brand auf die gesamte Kirche übergriff. Das Kirchenschiff sei unversehrt geblieben, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Den Löscharbeitern ist es jedoch gelungen, historisch wertvolle Gegenstände zu retten. Sie seien der Küsterin übergeben worden, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Stadt schafft Notstandort für 650 Flüchtlinge – auch Messehallen wieder im Gespräch

Der Turm der Dionysiuskirche am Jedutenberg brannte vollständig aus und kann derzeit nicht betreten werden. Ob die Glocke im Dachgeschoss noch sicher hängt, sollen jetzt Experten prüfen. (mp)