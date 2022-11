Autofahrer (38) rast in Bushaltestelle und stirbt

Bei einem Unfall in Klein Nieköhr (Landkreis Rostock) hat es am Dienstagabend ein Todesopfer gegeben. Ein Auto war mit hohen Tempo in eine Bushaltestelle gerast. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der Bundesstraße 110. Laut Polizei sei ein mit zwei Personen besetzter Renault mit hohen Tempo in Richtung Tessin unterwegs gewesen. In Höhe der Abzweigung nach Klein Nieköhr soll der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren haben.

Ein Toter bei Unfall im Kreis Rostock

Der Wagen überschlug sich und krachte gegen den Kantstein. Schließlich wurde der Pkw in eine Bushaltestelle katapultiert.

Für den Fahrer (38) kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Unfallort. Sein gleichaltriger Beifahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. Du Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.