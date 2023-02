Fußballfans zerlegen Regionalbahn – jetzt kommt es zu Zugausfällen

Randale im Regio: Fans des VfB Lübeck randalieren am Sonntag auf der An- und Abreise zum Spiel gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 und demolierten die Stadtbahn. Noch immer hat dies Folgen für den Nahverkehr.

400 Lübecker Gästefans reisten am Sonntag nach Hannover. Bereits kurz nach der Ankunft warfen mehrere Personen Lebensmittel in Richtung von Polizisten der Reiterstaffel, teilte die Polizei mit. Außerdem randalierten die Fans in einer Sonderbahn, die sie zum Stadion brachte. Im Eilenriedestadion angekommen, sollen sie laut Polizeimeldung auch Sanitäranlagen beschädigt haben. Auf dem Rückweg verwüsteten rund 170 Fans die Sonderbahn erneut, sodass diese jetzt nicht mehr eingesetzt werden kann.

Fans randalieren in der Sonderbahn

So sah es in der Stadtbahn aus, als die Randalierer sie verlassen hatten: Die Deckenverkleidung war eingeschlagen, Sitze beklebt und mit Grafitti beschmiert. Die Randalier rissen außerdem Nothämmer ab und betätigten Feuerlöscher. Sie rauchten und hinterließen Müll. Laut des Bahnunternehmes ist ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Nun müssen die Züge repariert werden und verschlimmern die schon angespannte Lage. Somit sei mit erheblichen Zugausfällen zu rechnen. (chc)