Wetter in Hamburg und im Norden: Sonne und sommerliche Temperaturen

Der heutige Vormittag bringt uns vor allem an der Nordsee zeitweise dichte Wolkenfelder, sonst aber viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen in Hamburg und Holstein auf 22 bis 25 Grad, auf den Nordfriesischen Inseln auf 17 Grad. Dazu schwacher, teils mäßiger Wind um Nordwest. Am Abend treten dann in Nordseenähe Wolkenfelder auf, sonst können wir uns über einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 10 Grad. Schwacher, an der See mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest.

Morgen ist es nahe der Nordsee teils wolkig, sonst heiter und trocken. Auf Sylt können wir uns über eine leichte Erwärmung auf 15 Grad freuen, während es in Kiel 22 und in Hamburg bis 24 Grad werden sollen. Schwacher, an der Nordsee mäßiger bis frischer Wind aus Nord bis Nordwest.

Wetter in Hamburg: Sonne und bis zu 26 Grad

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter überwiegend heiter und trocken. Von Sylt bis Lauenburg erwarten wir Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordwestwind.

Donnerstag bringt uns an der Nordsee zeitweise wolkiges, sonst aber heiteres Wetter. Mit Temperaturen von bis zu 23 Grad in Flensburg und 26 Grad in Hamburg erwarten wir einen angenehmen Tag. Schwacher, an der Nordsee mäßiger Nordwest- bis Nordwind.

Insgesamt erwarten uns in der kommenden Woche sommerliche Temperaturen, vor allem an der Nordsee oft Wolkenfelder, aber auch viel Sonnenschein und trockenes Wetter.

Quelle: Deutscher Wetterdienst