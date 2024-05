Der große Auftritt von Popstar Rita Ora ist geplatzt und Mieter sind in großer Sorge, wie sie mit dem um vier Monate auf Ende August verschobenen Start zurechtkommen sollen. Und nun zweifelt ein Insider gegenüber der MOPO sogar an, dass der Shopping-Palast Westfield Überseequartier in der HafenCity überhaupt noch in diesem Jahr eröffnen kann. Die MOPO fragte beim Bauherrn Unibail Rodamco Westfield nach.

Der große Auftritt von Popstar Rita Ora ist geplatzt und Mieter sind in großer Sorge, wie sie mit dem um vier Monate auf Ende August verschobenen Start zurechtkommen sollen. Und nun zweifelt ein Insider gegenüber der MOPO sogar an, dass der Shopping-Palast Westfield Überseequartier in der HafenCity überhaupt noch in diesem Jahr eröffnen kann. Die MOPO fragte beim Bauherrn Unibail Rodamco Westfield (URW) nach.

Wie weit sind die Arbeiten auf einer der größten Baustellen Europas wirklich? Wie sieht es im Innern aus? Das ist derzeit ein gut gehütetes Geheimnis.

Wie die MOPO erfuhr, sind die Einlasskontrollen seit dem tragischen Tod von fünf Arbeitern massiv verschärft worden. Ohne Ausweis einfach mal reinmogeln und gucken – unmöglich. Und zeigen will Unibail Rodamco Westfield (URW) den Baufortschritt derzeit nicht, auch nicht den Wasserschaden, der offiziell zu der Verzögerung geführt hat. Da schießen die Gerüchte ins Kraut. Und an denen ist offenbar auch was dran.

Insider schildert „Riesenchaos“ auf Westfield-Baustelle

Verschoben wurde die Eröffnung auf Ende August – doch auch jetzt, Wochen nach dem Wasserschaden, kann oder will URW auf MOPO-Nachfrage keinen genauen Starttermin fürs Shoppingcenter nennen. Ein Insider einer der Firmen, die auf der Baustelle arbeiten, äußert sich gegenüber der MOPO skeptisch: „Eine Öffnung des Centers im August sehe ich nicht, das wird sich auf Ende des Jahres verschieben, eher nächstes Jahr.“

Der Insider begründet seine Einschätzung mit der Situation auf der Baustelle, die zu den größten Europas gehört: „Es ist ein Riesenchaos entstanden, weil Westfield als Investor zu viel Bauleistung in zu kurzer Zeit erwartet. „Augen zu und durch“, beschreibt er die Devise vieler Arbeiter. Nichts sei koordiniert. Ein ganz simples Beispiel: Ein Gewerk will zu einem Projekt, aber die Durchfahrt ist gesperrt, weil da ein Gerüst steht. Es herrsche „überall Überforderung“, auch bei den Sicherheitskoordinatoren. Das seien drei Ingenieure, eingestellt von URW, die für tausende Bauarbeiter zuständig seien und unmöglich alle Sicherheitsmängel sehen könnten. „So ein Chaos“, sagt der Insider, „habe ich noch auf keiner deutschen Baustelle erlebt.“

Westfield Überseequartier Hamburg: Eröffnung 2024 fraglich

Und dann ist da noch die Sicherheitsabnahme. Selbst wenn das Center fertig werden sollte, sei völlig unklar, wie die Kunden dort hinkommen sollen. Dazu müssten die Zuwegungen fertig werden, obwohl drumherum die Bauarbeiten noch ein, zwei Jahre laufen. Der Insider zur MOPO: „Da werden noch Lkw fahren, da stehen Rohbauten, da ist nichts fertig bis dahin.“

Die Bauprüfer könnten auch nicht das Shoppingcenter separat abnehmen, weil es da um „riesige, zusammenhängende technische Anlagen“ gehe, etwa bei Brandschutz, Fluchtwegen, bei Treppenhäusern und Tiefgaragen.

Unibail Rodamco Westfield bleibt bei der Darstellung, dass es keine Bauverzögerungen gebe und das Shoppingcenter ohne den Wasserschaden am 25. April eröffnet hätte. Ein URW-Sprecher: „Spekulationen zu anderen Gründen für die Verschiebung entbehren jeglicher Grundlage.“

Unibail Rodamco Westfield: „Eröffnungsphase bis in den Herbst“

Allerdings sagt er auch, dass das Quartier mit seinen 14 Gebäuden und unterschiedlichen Nutzungen im Rahmen einer „Eröffnungsphase bis in den Herbst hinein“ an den Start gehen werde. Beginnend mit der Eröffnung der Flächen im Bereich Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung/Kultur, gefolgt von den Hotels und den Büros und Wohnungen. Das sei aber von vornherein so geplant gewesen und kein Problem.

Was der Sprecher aber einräumt: „Durch die Verschiebung der Eröffnung haben sich die Zeitpläne für einzelne Teilbereiche der Baustelle des Quartiers verschoben; beispielsweise werden einige Außenflächen jetzt erst im Sommer und nicht bereits früher fertiggestellt.“ Das habe jedoch keinen Einfluss auf den Gesamtfortschritt und den angestrebten Eröffnungstermin.