„Selfmade-Millionär” – wenn in Hamburg dieser Begriff auf jemanden zutrifft, dann ist das Dieter Becken. Aufgewachsen in einem kleinen Nest bei Rostock, flüchtete er mit seinen Eltern noch vor dem Mauerbau in den Westen. In Hamburg brachte er es dann vom Maurer zum Multimillionär und überlebte mehrere Krisen. Becken ist reich geworden, aber nie abgehoben. Und in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind, steht er vor der größten Aufgabe seines Lebens: Er soll jetzt bis 2030 Hamburgs höchstes Gebäude fertigstellen. Was ist das für ein Mann, wie tickt er?