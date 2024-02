Nächster Halt: Rente! Busfahrer in Deutschland sind laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes überdurchschnittlich alt – auch in Hamburg ist nur ein geringer Anteil unter 35 Jahre alt. Dafür gibt es offenbar ganz bestimmte Gründe. Gleichzeitig zeichnet sich dadurch auch ein Nachwuchsproblem ab – und das stellt den Nahverkehr künftig vor große Schwierigkeiten.

Bei der von Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) angestrebten Mobilitätswende sollen die Busse und Bahnen der Hansestadt ganz vorne stehen. Perspektivisch soll jeder Hamburger bis 2030 innerhalb von fünf Minuten ein Verkehrsmittel zur Verfügung haben. Das können Car-Sharing, E-Scooter oder Sammeltaxis wie Moia sein, hauptsächlich soll dieses Angebot aber vom Öffentlichen Nahverkehr abgedeckt werden.

Busfahrer sind in Deutschland überdurchschnittlich alt

Um das zu schaffen, werden Buslinien verlängert, neue kommen hinzu und die Fahrzeuge sollen in einem deutlich engeren Takt unterwegs sein. Dafür braucht es vor allem eines: Mehr Busfahrer! Allerdings besagen die neusten Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass 40 Prozent dieser Berufsgruppe in Deutschland 55 Jahre und älter sind und demnächst in Rente gehen werden.

Bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) machen die Über-55-Jährigen etwa 31 Prozent der insgesamt 2000 Busfahrer aus. Das ist zwar niedriger als der deutschlandweite Wert, aber immer noch recht hoch.

Deshalb sind viele Busfahrer schon über 40 Jahre alt

„Der Beruf des Busfahrers beziehungsweise der Busfahrerin ist ein klassischer Quereinsteiger-Beruf“, begründet VHH-Sprecherin Christina Sluga die Altersstruktur im Unternehmen. „Viele Menschen, die bei uns anfangen, sind zum Teil deutlich über 40, weil sie vorher schon etwas ganz anderes gemacht haben und bei uns noch einmal einen Neustart wagen. Wir schätzen an diesen Kolleginnen und Kollegen vor allem auch ihre Lebenserfahrung.“

Den vergleichsweise vielen älteren Busfahrern stehen so allerdings zugleich wenige junge Berufskollegen gegenüber: Knapp 14 Prozent sind laut Statistischem Bundesamt unter 35 Jahre alt, das deckt sich mit den Zahlen der VHH. „Trotz aller Bemühungen gelingt es aktuell nicht immer, alle Stellen im Fahrdienst so schnell zu besetzen, wie Mitarbeitende in den Ruhestand gehen und der steigende Ausbau des ÖPNV-Angebots es notwendig macht“, gibt Sluga zu.

Wegen Fahrermangel braucht die Hochbahn Subunternehmen

Auch bei der Hochbahn ist der Anteil der Unter-35-Jährigen mit 15 Prozent übersichtlich. Insgesamt arbeiten dort etwa 3000 Bus- und 850 U-Bahn-Fahrer, 72 Prozent von ihnen sind über 40 Jahre alt. Sprecher Christoph Kreienbaum bezeichnet den Fachkräftemangel in der Busfahrerbranche gegenüber der MOPO als „eine Herausforderung“.

Schon heute müssen sowohl die VHH als auch die Hochbahn deshalb auf Subunternehmen setzen, die entweder Schienenersatzverkehre oder sogar reguläre Linien übernehmen. Dort läuft allerdings nicht alles rund: Zuletzt musste die Hochbahn der externen Firma „Elite Bus“ aufgrund von Massen-Ausfällen kündigen und beim Unternehmen „Umbrella“ wurde ein Fahrer mit 2,4 Promille am Steuer erwischt.

Beide Hamburger Verkehrsunternehmen wollen unter anderem mit groß aufgelegten Job-Kampagnen mehr Bewerber für sich begeistern. Bei der Hochbahn gibt es zudem einen Bonus für Mitarbeiter, wenn sie erfolgreich neue Kollegen vorschlagen. Verdi will währenddessen bessere Arbeitsbedingungen erstreiten, um den Beruf attraktiver zu machen. Das letzte Angebot der Hochbahn mit zusätzlichen Urlaubstagen schlug die Gewerkschaft aus, sie will die Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden senken.