Mit ihrer Pekingenten-Kochbox landeten die Inhaber des „Dim Sum Haus“ einen Volltreffer: In der Vox-Show „Höhle der Löwen“ sahnten die Gastronomen aus St. Georg einen Deal ab. Seitdem boomt das Enten-Geschäft in ihrem Onlineshop. Und jetzt erobern sie auch die Supermärkte – mit einem neuen Produkt.

Mit ihrer Pekingenten-Kochbox landeten die Inhaber des „Dim Sum Haus“ einen Volltreffer: In der Vox-Show „Höhle der Löwen“ sahnten die Gastronomen aus St. Georg einen Deal ab. Seitdem boomt das Enten-Geschäft in ihrem Onlineshop. Und jetzt erobern sie auch die Supermärkte – mit einem neuen Produkt.

Eigentlich war sie als Notlösung im Corona-Lockdown gedacht. Doch sie hat sich zu einem echten Bestseller entwickelt: die Pekingenten-Kochbox des „Dim Sum Hauses“, des ältesten China-Restaurants Hamburgs. Die Inhaber verkaufen die fertig gegarte Ente, die man zu Hause nur noch kurz in den Ofen schieben muss, im Onlineshop.

Bei der Vox-Erfolgsshow „Höhle der Löwen“ suchten sie im Frühjahr nach einem Investor – um eine eigene Produktionsküche für den Shop aufzubauen. Und sicherten sich einen Deal: Die Unternehmer Dagmar Wöhrl, Tillman Schulz und Nils Glagau boten ihnen 300.000 Euro für 30 Prozent der Anteile an dem Kochbox-Start-up. Damit wurde der Geschäfts-Turbo gezündet: Nun kommen erste Produkte auch in den Supermarkt.

„Dim Sum Haus“: Dumplings als Tiefkühlware

„Unsere Dumplings und Soßen gibt es ab sofort als Tiefkühlware in den Edeka-Struve-Filialen zu kaufen“, sagt Dennis Kwong (47) zur MOPO. „Erstmal in den Sorten Huhn, Garnele und Schwein, bald auch in einer veganen Version mit Spitzkohl, Morcheln und Glasnudeln.“

Die Produktion wurde zwar ausgelagert, doch Kwong verspricht „Dumplings nach unserer Restaurant-Rezeptur, wie man sie authentisch aus China kennt.“ Dumplings sind Teigtaschen mit einer Füllung, die gebraten, gedämpft oder gekocht werden können.

Das Gastronomen-Paar mit seinen Investoren Dagmar Wöhrl (v.l.), Nils Glagau und Tillman Schulz Kwong Das Gastronomen-Paar mit seinen Investoren Dagmar Wöhrl (v.l.), Nils Glagau und Tillman Schulz

Dennis Kwong und seine Frau Mary-Ann leiten das „Dim Sum Haus“ am Hauptbahnhof in der dritten Generation. Bekannte Sterneköche und Promis gehören zu ihren Stammkunden. Die beiden sind Montag beim „Höhle der Löwen“-Weihnachtsspecial (Vox) zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tipps von „Dr. Grünkohl“: Wie gelingt er am besten? Und was ist dran am Frost-Mythos?

„Ich hatte zwar immer schon die Vision, unsere Speisen in den Supermarkt zu bringen, aber dass wir mal so durchstarten, hätte ich nie gedacht“, sagt Dennis Kwong. „Wir haben da offenbar einen Nerv getroffen.“ (sir)