Tanzverbot: Hamburger Senat kündigt neue Regeln an

Der Hamburger Senat hat am Dienstag neue Regeln für das Tanzverbot am Karfreitag vor Ostern festgelegt. In Absprache mit den Kirchen werden die Zeiten verkürzt.

„Der Senat hat in Abstimmung mit der evangelischen und der katholischen Kirche heute beschlossen, die Regelung zur Feiertagsruhe am Karfreitag auf 5 Uhr morgens bis 24 Uhr festzulegen“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag im Rathaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Streiks zu Ostern? Das sagen Bahn und GDL – und so geht es jetzt weiter

„Der Schutz des Karfreitags als stiller Feiertag bleibt mit dieser Regelung gewahrt“, so Schweitzer weiter. Veranstaltungen, die von der Karfreitagsruhe betroffen sind, könnten damit am Donnerstagabend bis in die Morgenstunden zu Ende geführt und ab Mitternacht wieder aufgenommen oder neu gestartet werden. Bislang galt am Karfreitag eine Ruheschutzzeit von 2 Uhr am Karfreitag bis 2 Uhr am Ostersamstag. (abu)