Stamm-Umfang von drei Metern – dieser Baumgigant ist bald Geschichte

Schon wieder müssen in Hamburg zwei sehr alte große Bäume gefällt werden, die durch Nachpflanzungen niemals mehr ersetzt werden können. Viele Autofahrer düsen täglich auf dem Weg zur Arbeit an ihnen vorbei. Anwohner sind traurig.

Sie haben noch eine kleine Schonfrist bekommen. Eigentlich sollten eine Holländische Linde in der Cuxhavener Straße/Ecke Falkenbergsweg (Neugraben-Fischbek) und eine Rotbuche in der Buxtehuder Straße (Harburg) in den nächsten Tagen gefällt werden. Grund ist ein Pilzbefall. Kurz darauf dann der Rückzieher vom Bezirksamt: „Die Fällarbeiten können wider Erwarten nicht erledigt werden.“ Eine Begründung dazu gab es nicht. Aber offenbar ist die Maßnahme nur verschoben.

Diese über 100 Jahre alte Blutbuche in der Buxtehuder Strasse 49 soll gefällt werden. Bettina Blumenthal Diese über 100 Jahre alte Blutbuche in der Buxtehuder Strasse 49 in Harburg soll gefällt werden.

Ein junges Paar, das in der Nähe wohnt, hat die Blutbuche umarmt und es nicht geschafft, sich an den Fingerspitzen zu berühren: Die Bäume haben laut Bezirksamt beide einen Stammumfang von drei Metern.

Um das Alter einer Buche zu berechnen gilt die Formel: 60 Prozent des Umfangs in Jahren. Das wären 180 Jahre. Der Methusalem stand dort also (winzig klein) vielleicht schon zur Zeit des Großen Brandes im fernen Hamburg 1842, als Neugraben ein Dorf aus reetgedeckten Katen war. Und nun kam der Pilz.