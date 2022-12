Zwei Unfälle in zwei Stunden: Fußgängerin in Hamburg lebensgefährlich verletzt

In Lurup ist am Montag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie war offenbar auf die Straße gelaufen und wurde von einem Autofahrer erfasst. Nur zwei Stunden später gab es einen Kilometer entfernt einen weiteren Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Die Frau sei gegen 16.30 „unvermittelt“ auf die Fahrbahn der Elbgaustraße getreten, sagte ein Polizeisprecher, der Fahrer eines Smarts habe kaum eine Chance gehabt zu reagieren. „Sie muss sehr schnell gelaufen oder gerannt sein“, so der Sprecher.

Die Frau, geboren 1954, sei voll erfasst und potenziell tödlich verletzt worden. Sie wurde unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik eingeliefert und schwebte am Abend in Lebensgefahr. Die Elbgaustraße war zeitweise gesperrt.

Lurup: Fußgänger laufen über Rot und werden von Auto erfasst

Nur zwei Stunden später wurden etwa ein Kilometer Luftlinie entfernt zwei Menschen bei einem Unfall verletzt. Im Farnhornweg seien gegen 18.30 Uhr eine Mann und eine Frau von einem Auto angefahren worden, so ein Polizeisprecher.

Hamburg-News Rettungskräfte am Unfallort im Farnhornweg, wo zwei Menschen erfasst wurden. Rettungskräfte am Unfallort im Farnhornweg, wo zwei Menschen erfasst wurden.

Vermutlich seien sie trotz Rot zeigender Ampel auf die Straße getreten. Beide kamen ins Krankenhaus, waren aber nicht lebensgefährlich verletzt. (abu/tdo)