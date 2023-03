Weil sie seinen Döner aß: Mann wirft Taube durch den Hauptbahnhof

So etwas haben selbst die erfahrensten Bundespolizisten noch nicht erlebt. Im Hamburger Hauptbahnhof machten sich Tauben über die Reste eines heruntergefallenen Döners her. Der Mann, dem der Döner aus der Hand gefallen war, ergriff aus Wut eines der Tiere und schleuderte es durch die Wandelhalle.

Laut Bundespolizei waren zwei Beamte mit einer Personenkontrolle beschäftigt, als sich ein alkoholisierter Mann (29) mit einem Döner in der Hand näherte und versucht haben soll, die Kontrollmaßnahmen zu stören. Als einer der Beamten den 29-Jährigen anwies, sich zu entfernen, verlor dieser seinen Döner und fiel auf den Bahnsteig. In Sekundenschnelle kamen Tauben angeflogen und macht sich über die Reste her.

Anzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Daraufhin soll der Betrunkene eines der Tiere gegriffen und durch die Luft geschleudert haben. Der Vogel blieb benommen unter einer Rolltreppe liegen. Die Beamten brachten die Taube in das Tierheim Süderstraße. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.