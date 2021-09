Am Donnerstag ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Saseler Damm schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein Mercedes-Fahrer verbotswidrig nach links abgebogen – „dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des von links herannahenden Motorradfahrers“, teilte ein Sprecherin am Freitag mit.

Der Biker hatte offenbar noch versucht, den Unfall durch eine Vollbremsung zu verhindern – letztlich vergeblich. Nach der Kollision stürzte der 51-Jährige von seiner Yamaha auf den Asphalt und wurde im weiteren Verlauf noch von seinem Motorrad getroffen. Die Polizeisprecherin: „Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen.“

Unfall in Hamburg: Mercedes erfasst Motorradfahrer – Klinik

Der Motorradfahrer kam in ein nahes Krankenhaus. Dort wurde er operiert. „Lebensgefahr bestand für den Mann nicht“, so die Sprecherin weiter. Der Mercedes-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Insbesondere werde nun geprüft, ob der Biker zum Unfallzeitpunkt mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)