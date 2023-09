Steakhouse brennt – Wohnhaus in Hamburg evakuiert

Flammen im Steakhouse: In einem Restaurant in St. Georg brach am frühen Mittwochmorgen ein Brand aus – das Gebäude musste evakuiert werden.

Laut Feuerwehr wurde das Feuer um kurz vor 5 Uhr gemeldet, Einsatzkräfte eilten zu dem modernen Neubauhaus am Spadenteich, in dessen Erdgeschoss ein Steakhouse untergebracht ist. Die 12 Hausbewohner wurden evakuiert und in einem VHH-Bus betreut, verletzt wurde niemand.

St. Georg: Steakhouse brennt – 12 Bewohner in Sicherheit gebracht

Laut Feuerwehr brannte unter anderem die Küche in voller Ausdehnung. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden, aufgrund von brennendem Fett musste auch Löschschaum eingesetzt werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten längere Zeit.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 45 Kräften im Einsatz. Brandermittler prüfen nun vor Ort, was genau zu den Flammen am frühen Morgen geführt hat. Derzeit ist zudem auch noch unklar, wie stark beschädigt das Restaurant ist. (alp)