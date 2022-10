Retter wollen Mann ins Krankenhaus bringen – und werden attackiert

Erneut ist es in Hamburg zu einem Übergriff auf die Besatzung eines Rettungswagens gekommen. In Billwerder musste am Samstagabend die Polizei anrücken, um die Beamten zu schützen. Die waren zuvor zu einem Notfall gerufen worden, dann eskalierte die Situation.

Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes der MOPO auf Nachfrage bestätigte, kam es gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Gleisdreieck zu dem Vorfall. Hier war der Rettungswagen 26A der Feuerwache Bergedorf wegen eines medizinischen Notfalls zum Einsatz gerufen worden.

Mann bedroht RTW-Besatzung – Polizei rückt an

MOPO-Informationen zufolge wollten die Sanitäter den Patienten zum Rettungswagen bringen, um ihn in eine Klinik zu transportieren. Plötzlich soll der Mann renitent geworden sein und die Retter angegriffen haben. Die flüchteten in den Rettungswagen und schlossen sich darin ein. Dann riefen sie die Polizei zur Hilfe.

Das könnte sie auch interessieren: Rettungsdienst der Hamburger Feuerwehr kurz vor dem Kollaps

Polizisten sollen den aggressiven Mann überwältigt haben. Unter Polizeibegleitung sei er dann in eine Klinik transportiert werden. Kein Einzelfall: Immer wieder kommt es zu teilweise brutalen Übergriffen auf Rettungspersonal. Einige haben sich bereits auf private Kosten Schutzwesten zugelegt.