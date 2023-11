Champions League in Hamburg: 900 Antwerpen-Fans auf dem Kiez, Pyro und Wasserwerfer

Es ist ein Risiko-Spiel, das am Dienstagabend im Volksparkstadion (Bahrenfeld) stattfindet: Schachtjor Donezk aus der Ukraine und der FC Royal Antwerpen aus Belgien treffen in der Champions League aufeinander. Die Fans sind auf dem Weg ins Stadion – auf der Reeperbahn wurde Pyrotechnik gezündet.

Rund 900 belgische Fans hatten sich vor der Partie auf der Reeperbahn auf St. Pauli versammelt, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Auch wenn vereinzelt Pyrotechnik gezündet wurde, sei die Lage im Allgemeinen friedlich gewesen, so der Sprecher weiter.

Antwerpen-Fans treffen sich auf der Reeperbahn

Der FC Royal Antwerpen ist für seine gewaltbereiten Hooligans bekannt: Beim Auswärtsspiel der Belgier in Barcelona war es im September zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hatte sich deshalb im Vorfeld auf das Risiko-Spiel vorbereitet und war am Dienstagabend mit mindestens zwei Wasserwerfern auf dem Kiez in Bereitschaft.

Die Fans fuhren dann von der Reeperbahn mit der S-Bahn in Richtung Stadion – hierbei habe es keine Zwischenfälle gegeben, so der Polizeisprecher. Auch bei einem kleinen Fanmarsch mit circa 50 Donezk-Anhängern vom Bahnhof Eidelstedt aus habe es keine Ausschreitungen gegeben.

Die Partie beginnt um 18.45 Uhr. Das Spiel wird mit der Gefährdungslage „hoch“ eingestuft, wie ein Polizeisprecher der MOPO am Montag sagte. Insgesamt werden rund 1000 bis 2000 Donezk-Anhänger und 4000 bis 4500 Antwerpen-Fans erwartet. Damit die Lage ruhig bleibt, setzt die Polizei auf eine strikte Fan-Trennung.