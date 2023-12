Teenager in Hamburg brutal ausgeraubt – wer kennt diese Männer?

Die Tat geschah bereits am 3. April dieses Jahres: Am S-Bahnhof Elbgaustraße (Eidelstedt) sind zwei Jugendliche Opfer von Körperverletzungen geworden, beide wurden verletzt. Zudem raubten die Täter einem der Opfer Handy und Bargeld. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos von Überwachungskameras und fragt: Wer kennt die sechs Gesuchten?

Die Tat soll sich laut Polizei gegen 19.50 Uhr ereignet haben. Am Bahnhof wurden zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre) von einer aus sechs Personen bestehenden Gruppe anderer Jugendlicher angesprochen, kurz darauf eskalierte die Situation. Die beiden Teenager wurden angegriffen und verletzt.

Opfer unter Vorwand angesprochen und dann angegriffen

Bei dieser Auseinandersetzung fiel dem 16-Jährigen sein Handy aus der Tasche, in dessen Hülle sich auch Bargeld befand. Einer der Angreifer nahm das Smartphone an sich und flüchtete mit seinen fünf Komplizen in unbekannte Richtung.

Täter 1: Hatte ein südeuropäisches bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild mit dunklen Haare und dunklem Schnurrbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, dunkler Hose und hellen Turnschuhen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Polizei Hamburg Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer?

Täter 2: Soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Haare haben. Er war bekleidet mit

dunkler Jacke mit Fellkragen, hellem Pullover, blauer Jeans, dunklen Turnschuhen und einer Halskette.

Täter 3: Hatte ein südeuropäisches bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild und trug einen dunklen Schnurr- und Kinnbart. Er war bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze, dunkler Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen, hellen Turnschuhen und dunklem Basecap.

Täter 4: Hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Haare. Er trug einen weißem Pullover, blaue Jeans, helle Turnschuhen und hatte eine dunkle Umhängetasche.

Die Polizei bitte um Mithilfe: Wer kennt diese Männer? Polizei Hamburg Die Polizei bitte um Mithilfe: Wer kennt diese Männer?

Täter 5: Südeuropäisches Erscheinungsbild und längere dunkle Haare. Er war bekleidet mit grauem Pullover, dunkler Trainingshose und hellen Turnschuhen und trug eine dunkle Umhängetasche.

Täter 6: Ebenfalls ein südeuropäisches Erscheinungsbild mit dunklen Haaren und dunklem Schnurrbart. Bekleidet war er mit heller Jacke, weißer Hose und hellen Turnschuhen.

Die Ermittler des Raubdezernats bitten die Bevölkerung um Mithilfe und fragen, wer kennt diese Personen? Hinweise an Tel. 040 4286 56789.