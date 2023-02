Polizei beobachtet Drogendeal – Razzia mit Hindernissen auf St. Pauli

An der Hafenstraße auf St. Pauli ist es am Dienstagvormittag zu einem Polizei-Einsatz gekommen. Beamte hatten einen Mann bei einem mutmaßlichen Drogendeal erwischt. Als sie den Mann kontrollieren wollten, ging der stiften.

Wie die Polizei bestätigte, hatten zwei Beamte auf Streife an der Hafentreppe einen Mann dabei beobachtet, wie er mutmaßlich Drogen verkaufte. Als die Polizisten einschritten, sei der Mann in ein Treppenhaus der Häuser in der Hafenstraße geflüchtet. Von hier soll eine Kneipe zu erreichen gewesen sein.

Polizisten wollen Kneipe durchsuchen

Um die Bar durchsuchen zu können, wurde im Eilverfahren ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Die Beamten wollten die Tür gerade auframmen, als sich ein Bewohner mit Schlüsseln für das Lokal bei ihnen meldete und aufschloss. Im Inneren war aber keine Spur vom mutmaßlichen Täter. Die weiteren Ermittlungen dauern an.