Er war lange das Gesicht bei der Polizei und bei der Innenbehörde, saß mehrere Jahre jeweils in beiden Pressestellen und fungierte dabei stets als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner. Zuletzt war Ralf Kunz Chef des Polizei-Reviers am Hamburger Flughafen. In der MOPO zieht er Bilanz – und erzählt, was ein Mops mit seinen Pensionsplänen zu tun hat.

Er war lange das Gesicht bei der Polizei und bei der Innenbehörde, saß mehrere Jahre jeweils in beiden Pressestellen und fungierte dabei stets als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner. Zuletzt war Ralf Kunz Chef des Polizei-Reviers am Hamburger Flughafen. In der MOPO zieht er Bilanz – und erzählt, was ein Mops mit seinen Pensionsplänen zu tun hat.

„Ich habe nur eine einzige Bewerbung in meinem Leben geschrieben, und zwar die, um Polizist zu werden!“ Stolz erzählt Ralf Kunz (60), heute Erster Polizeihauptkommissar, wie er als 17-Jähriger Ende der 70er zur Polizei kam.

Zwei Spieler aus seinem damaligen Fußballverein waren Polizisten und hatten ihm den Job schmackhaft gemacht. Nach eigenen Aussagen hat Kunz seitdem „keine Sekunde bereut“.

40 Jahre bei der Hamburger Polizei – Kunz macht den Abflug

Nach der Ausbildung ging es 1982 los. Seine erste Station: das Revier an der Budapester Straße auf St. Pauli. Hier wurde der Junge aus Lokstedt erstmals mit den dunklen Seiten Hamburgs konfrontiert.

„Neben dem Kiez und Teilen der Schanze war die damalige Wache auch häufig in der Hafenstraße eingesetzt. Da war alles dabei, womit man im Polizeiberuf konfrontiert werden kann“, erinnert sich Kunz. Im Rotlicht-Milieu um die Reeperbahn herum ging es damals schon rau zu. Kunz gewöhnte sich aber schnell an die dortige, ganz eigene und besondere „Sprache“, wie er sagt. Aber: Am 2. Oktober 1984 passierte dann einer von mehreren Einsätzen, die ihn heute noch beschäftigen.

Einer seiner schlimmsten Momente: Barkassen-Unglück im Hafen

Ralf Kunz (2.v.l.) als junger Polizist. Neben ihm die „Ehrenkommissare“ Freddy Quinn und Jürgen Roland (v.r.)

Im Hamburger Hafen versank 1984 die Barkasse „Martina“ mit 43 Menschen, darunter elf Kinder, in der Elbe. Das Fahrgastschiff war zuvor in der Dunkelheit zwischen einen Schleppverband geraten und von einem Zugseil unter Wasser gedrückt worden.

Der Newswecker der MOPO MOPO Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Mit einer Schreibmaschine unterm Arm war Kunz im Hafenkrankenhaus und nahm Vermisstenanzeigen auf. „Es waren schreckliche Momente. Die weinenden Angehörigen und die Ungewissheit, ob jemand und wer überlebt hat. Eltern erzählen zu müssen, dass ihr Kind nicht gefunden wurde, eine Situation, in die niemand geraten möchte“.

Das könnte Sie auch interessieren: Smart-Watch gestohlen – Festnahme am Flughafen

Ein weiterer, ihm in Erinnerung gebliebener Einsatz, spielte sich im gleichen Jahr ab: Zusammen mit einem Kollegen wurde er an die Hafenstraße zu den dort von Autonomen besetzen Häusern gerufen und geriet in einen Hinterhalt. Als der Streifenwagen eintraf, wurden die Beamten mit Stahlkugeln aus Zwillen beschossen. Kunz und sein Kollege kamen glücklicherweise mit einem Schrecken davon und blieben weitgehend unverletzt.

Auch ein Unglück von 1984 hat sich ihm eingebrannt. Damals waren zwei Waggons eines Fahrgeschäfts auf dem Hamburger Frühjahrs-Dom entgleist. Es gab einen Toten und 18 Schwerverletzte. Kunz war als einer der ersten vor Ort. „Die Schreie vergesse ich nie. Seelsorger gab es damals noch nicht. Wir saßen damals nach dem Einsatz mit Kollegen zusammen und haben uns das Erlebte bei einem Bier von der Seele geredet.“

Kunz in den 80ern mit langen Haaren und Bart

Bis ins Jahr 2000 durchlief Kunz noch verschiedene Wachen. Dann wurde er zum Gesicht der Polizei. In der Pressestelle gab er Interviews und Auskünfte zu aktuellen Einsätzen. Später wechselte er dann für kurze Zeit in die Innenbehörde. Hier beriet er zusammen mit Frank Reschreiter die Innensenatoren Ahlhaus und Vahldieck. Als Neumann dort einzog, ging Kunz und wurde kurz darauf Chef der Polizeiwache am Flughafen.

Zum G20 Gipfel in Hamburg – Staatsmann die Waffe abgenommen

Hier war er in die Planung zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg eingebunden und für den reibungslosen An- und Abflug der Staatsmänner sowie deren Sicherheit am Flughafen verantwortlich. „Alle waren höflich und zuvorkommend, bis auf einen. Ein ausländischer Personenschützer wollte nicht verstehen, dass er in Hamburg nicht mit einer Waffe im Hosenbund rumfahren kann. Wir mussten sie ihm abnehmen“. Welcher der Staatsmänner dessen Chef war, verriet Kunz nicht. Ein weiteres Highlight: Eine Bande von Gepäckdieben konnte nach mehreren Taten festgenommen werden.

Am 2. Dezember ist nun Schluss – Kunz geht nach 42 Jahren als Polizist in Pension. Pläne hat er noch nicht gemacht. „Ich lasse alles auf mich zukommen, zu tun gibt es genug. Zum Beispiel spontane Reisen mit meiner Frau und lange Spaziergänge mit unserem Mops Sammy.“