Nach Encrochat-Auswertung: Polizei nimmt Dealer in Hamburg fest

Nachdem französische Ermittler die Verschlüsselung des Messengerdienstes Encrochat geknackt hatten, lief in Europa eine Welle von Ermittlungsverfahren gegen Kriminelle an, die über diese Plattform illegale Geschäfte gemacht hatten. Auch in Hamburg. Hier nahm die Kripo nun einen weiteren mutmaßlichen Dealer fest.

Wie die Polizei bekanntgab, richteten sich die Ermittlungen gegen einen 28-Jährigen. Der soll im Frühjahr 2020 mit 60 Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain sowie etwa einem Kilogramm Amphetaminen gehandelt haben. Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse erließ ein Richter Haftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des Mannes in Wilhelmsburg und Borgfelde.

Drogen, Bargeld und Luxusuhren sichergestellt

Am Dienstagnachmittag durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) die Objekte. Den mutmaßlichen Dealer trafen die Beamten in seiner Wohnung in der Zeidlerstraße (Wilhelmsburg) an. Er kam in Untersuchungshaft.

In den Wohnungen wurden weitere 700 Gramm Marihuana und Haschisch sowie 300 Gramm Kokain sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten dort 3600 Euro Bargeld und zwei Luxusuhren.