Mutmaßlicher Vergewaltiger in Hamburg von Bundespolizisten verhaftet

Die Hamburger Bundespolizei hat einen gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter verhaftet. Die Beamten waren am Dienstag im Rahmen eines Großeinsatzes gegen Taschendiebe am Hauptbahnhof (St. Georg) im Einsatz, als ihnen der Mann auffiel.

Er war den Polizisten schon wegen früherer Delikte bekannt, so ein Bundespolizeisprecher. Sie wussten auch von der aktuellen Fahndung der Staatsanwaltschaft: In Bielefeld soll der 42-Jährige eine Frau (21) vergewaltigt und ihr sogar mit dem Tode gedroht haben. Daher, und weil der Mann keinen festen Wohnsitz hat, erließ ein Richter den U-Haftbefehl.

Alkoholtest verläuft positiv

Nach kurzer Observation sei der Mann am Steindamm verhaftet und dann zur Wache gebracht worden. Er hatte einen Atemalkoholgehalt von 1,78 Promille und kam noch am Abend in eine Haftanstalt.

„Gegen den 42-Jährigen liegen zudem sechs Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften vor“, sagte der Sprecher weiter. Die Ermittlungen in den einzelnen Verfahren, unter anderem wegen Diebstahl, dauern an. (dg)