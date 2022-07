Mutmaßliche Serientäterin handelt mit Fake-Goldbarren – in Hamburg fliegt sie auf

Beamte der Hamburger Polizei haben am Samstag eine 34 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, einen gefälschten Goldbarren am Steindamm zu verkaufen. Sie soll bereits in ganz Deutschland ihr Glück versucht haben.

Um 17 Uhr betrat sie ein Pfandleihhaus in St. Georg. 100 Gramm wog der goldene Barren, dem sie den Verkäufer vorlag. Der Barren soll laut Angaben der Polizei „verschiedene Fälschungsmerkmale“ aufgewiesen haben.

Frau handelt mit Fake-Goldbarren – in Hamburg fliegt sie auf

„Wäre die Fälschung nicht aufgefallen, hätte die Frau gemäß dem tagesaktuellen Goldkurs 4500 Euro ausgezahlt bekommen“, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Doch der Verkäufer bemerkte den Schwindel, rief die Polizei. Kräfte der örtlichen Wache (PK 11) nahmen die Frau vorläufig fest. Später übernahm die Kripo (LKA 26).

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Ermittlungen ergaben, dass die Frau in den vergangenen Wochen offenbar schon in Frankfurt am Main, Mannheim und Berlin gefälschte Goldbarren beleihen wollte, teils war sie sogar erfolgreich. „Sie erbeutete dadurch mehr als 10.000 Euro“, so Abbenseth.

Das könnte Sie auch interessieren: Dealer-Kernschmelze: Warum die Polizei gerade reihenweise Drogenhändler einbuchtet

Die Beamten brachten sie vor einem Richter, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen führt das Betrugsdezernat. (dg)